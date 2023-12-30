В России продлен запрет на вывоз риса до 30 июня 2024 г

РИАМО - 30 дек. Российские власти приняли решение о продлении временного запрета на вывоз риса и рисовой крупы и утвердили квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых регионов в следующем году, сообщает пресс-служба правительства.