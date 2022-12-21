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"Поляки мечтают отомстить России": Военный аналитик уличил Варшаву в планах атаковать Москву

"Поляки мечтают отомстить России": Военный аналитик уличил Варшаву в планах атаковать Москву

По словам Владимира Прохватилова, Польша собирается напасть на нашу страну с территории Украины.Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов раскрыл планы Варшавы атаковать Россию с украинской территории.

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