Самая высокая «ГАЗель NN» в мире: первые фотографии

Дилер «Луидор» поделился снимками однообъёмника в экстремальной конфигурации. Над цельнометаллическим кузовом с длинной базой и высокой крышей появится ещё одна надстройка: таким образом, от пола до потолка в салоне будет 220 сантиметров.
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