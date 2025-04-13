Самая высокая «ГАЗель NN» в мире: первые фотографии

Дилер «Луидор» поделился снимками однообъёмника в экстремальной конфигурации. Над цельнометаллическим кузовом с длинной базой и высокой крышей появится ещё одна надстройка: таким образом, от пола до потолка в салоне будет 220 сантиметров.