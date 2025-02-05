Великие годы. Истории военных судеб

Активисты из Севастополя в рамках патриотической акции «Поклонимся великим тем годам» встретились с жителем осажденного Сталинграда, ребёнком войны – Леонидом Михайловичем Виноградовым и его женой Натальей Глебовной.
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