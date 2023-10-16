Израильское гражданство и скромная пенсия: почему Ефим Шифрин пропал с ТВ

Россияне продолжают внимательно следить за судьбой былых кумиров. Были времена, когда юмористы популярного развлекательного шоу "Аншлаг" пользовались бесконечной любовью зрителя – забавные сценки из передачи уходили в народ и пересказывались друзьям.