Что происходит с телом, если не заниматься любовью?

1. Эректильная дисфункция. Или вы используете все по назначению, или потеряете. 2. Проблемы с контролем мочевого пузыря, в частности, у женщин, потому что у них «любовь» тренирует мышцы тазового дна, которые помогают контролировать мочеиспускание.