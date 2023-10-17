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Наследник снял деньги с карты наследодателя, а наследство принимать отказался: что решил суд

Наследник снял деньги с карты наследодателя, а наследство принимать отказался: что решил суд

По наследству переходят не только деньги и другие ценности, но и долги наследодателя. Поэтому далеко не всегда наследники спешат подавать нотариусу заявление о принятии наследства — ведь фактически это приравнивается к их согласию отвечать перед кредиторами своего наследодателя.

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