Артем Сеник: цифровой контроль поможет предприятиям оценить работу сотрудников

Практически во всех дальневосточных регионах по сей день остро стоит вопрос дефицита кадров. Эта проблема в различной степени ощутима для ряда отраслей, в том числе, для сферы промышленности, хотя промышленное производство показывает рост.
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