Министр обороны Беларуси провел встречу с епископом Бобруйским и Быховским Серафимом.

Он также посетил строящийся в Бобруйске храмМинистр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин побывал в Бобруйске, где посетил строящийся храм святого благоверного великого князя Александра Невского.
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