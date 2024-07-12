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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Министр обороны Беларуси провел встречу с епископом Бобруйским и Быховским Серафимом.

Министр обороны Беларуси провел встречу с епископом Бобруйским и Быховским Серафимом.

Он также посетил строящийся в Бобруйске храмМинистр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин побывал в Бобруйске, где посетил строящийся храм святого благоверного великого князя Александра Невского.

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