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Национализация полным ходом. Верховный лишает США двух ключевых активов в России

Национализация полным ходом. Верховный лишает США двух ключевых активов в России

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Не многие знают, но в 2023 году, американцы остановили в России два крупнейших завода по производству металлизированной тары.

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Комментарии
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Олег Щепанов
Лёню Перископа не сроком надо награждать ,а ледорубом Лёвы Троцкого!!!!
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11 час.
Александр Соломатин
Ледоруба многовато... Хватит и 9 граммов свинца...
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6 час.

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