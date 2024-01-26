Новый Geely Atlas поступил в продажу в России

Компания Geely запустила в продажу в России кроссовер Atlas нового поколения. Автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 3,2 млн до 3,5 млн рублей, говорится в сообщении китайского автопроизводителя, которое поступило «Известиям» 26 января.
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