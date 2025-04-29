Прогноз погоды в Крыму на 29 апреля ☀️ В Симферополе +15 и малооблачно В Севастополе +14 и малооблачно В Евпатории +16 и малооблачно В Черноморском +15 и облачно с прояснениями В Джанкое +15 и малооблачно В Ялте +13 и ясно В Алуште +14 и ясно В Керчи +13 и ясно В Армянске +15 и малооблачно В Красноперекопске +15 и малооблачно В Бахчисарае +16 и малооблачно В Феодосии +14 и ясно В Судаке +14 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.