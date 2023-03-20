Мирный житель погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин вечером в понедельник, 20 марта, заявил, что мирный житель погиб ранее сегодня в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны Вооруженных сил Украины.
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