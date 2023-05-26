Журнал «Профиль»

13 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Карина Дарцева
    Давно пора!Кабмин РФ рассмат...
  • виталий панов
    Слишком мягкий приговор для зажравшихся мошенников!Тем более статья за мошенничество в УК считается лёгкой,по ней мож...Похитившим имущес...
  • Ole Ole
    Дураки вы, финны, чё не жилось сытно и спокойно?!?Финляндия постави...

Шольц выступил против заключения "холодного мира" на Украине

Шольц выступил против заключения "холодного мира" на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против заморозки конфликта на Украине. Политик также заявил, что украинская сторона сама должна определять условия для достижения мира.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх