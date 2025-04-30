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Спецпосланник Келлог: США и Украина готовы пойти на территориальные уступки России

Спецпосланник Келлог: США и Украина готовы пойти на территориальные уступки России

ВАШИНГТОН, 30 апреля, ФедералПресс. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о готовности Вашингтона частично согласиться на территориальные требования России в контексте урегулирования конфликта на Украине.

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