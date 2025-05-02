ФСБ рассекретила архив о гибели советских пленных при ударах ВВС Британии

Британские военно-воздушные силы в мае 1945 года разбомбили и расстреляли суда, на которых немецкие военные перевозили несколько тысяч советских пленных, следует из рассекреченных архивных документов, опубликованных ФСБ России.
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