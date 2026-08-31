Россия не будет ужесточать визовые требования для европейцев – Студенников

Директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил, что Москва не считает нужным делать более строгими визовые требования для европейских граждан.
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