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Новый герой в Overwatch 2, первый аддон для Diablo IV; обзоры сингла CoD: MW3, 3 новых DLC для WoW…

Новый герой в Overwatch 2, первый аддон для Diablo IV; обзоры сингла CoD: MW3, 3 новых DLC для WoW…

На BlizzCon 2023 представили нового персонажа в Overwatch 2 и подробности режима Clash, DLC для Diablo IV — Vessel of Hatred, а также сразу 3 дополнения для World of Warcraft; одиночную кампанию Call of Duty: Modern Warfare III (2023) назвали одной из худших за всю историю франшизы; «Смута» обзавелась свежим трейлером и списком системных требований; в Fortnite стартовал .

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