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Царьград

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Система ПВО отразила атаку еще двух БПЛА на подлете к Москве — Собянин

Система ПВО отразила атаку еще двух БПЛА на подлете к Москве — Собянин

Мэр Сергей Собянин сообщил, что система ПВО отразила атаку еще двух БПЛА на подлете к Москве.Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны перехватили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.

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