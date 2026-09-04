Система ПВО отразила атаку еще двух БПЛА на подлете к Москве — Собянин

Мэр Сергей Собянин сообщил, что система ПВО отразила атаку еще двух БПЛА на подлете к Москве.Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны перехватили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.