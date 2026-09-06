НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

507 подписчиков

POLONAISE расширил экспериментальный поиск сверхтяжёлой тёмной материи

POLONAISE расширил экспериментальный поиск сверхтяжёлой тёмной материи

Команда Университета Райса (Rice University) впервые опубликовала экспериментальные результаты детектора POLONAISE — установки с миниатюрным постоянным магнитом, удерживаемым в воздухе магнитным полем (левитирующим) и способным фиксировать чрезвычайно слабые механические импульсы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым