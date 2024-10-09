Как московский оркестр Musica Viva поддерживает участников СВО

Выступления артистов проводятся совместно с благотворительным фондом В Москве камерный оркестр Musica Viva, подведомственный департаменту культуры столицы, регулярно проводит мероприятия для раненых бойцов СВО.
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