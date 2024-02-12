Как посчитать? А дерево можно? 5 популярных вопросов о сайдинге

Сайдинг – материал, используемый для облицовки стен, который выполняет сразу две функции: утилитарную (в частности, защищает здание от внешних угроз) и эстетическую, позволяет максимально воплотить ваши идеи о красивом доме с точки зрения дизайна.
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