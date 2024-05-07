«Omoda C5 это китайский ужас»: владельца китайской поделки хватило на пару месяцев

При выборе нового автомобиля, наши соотечественники сталкиваются с очень большой проблемой — а какой новый китайский автомобиль сегодня купить? Многие люди боятся продавать свои японские, корейские и европейские автомобили, а взамен им брать китайские автомобили, так как люди очень боятся ….