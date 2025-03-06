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«‎О противопожарном режиме не слышали»: владивостокцы пожаловались на горы горючего мусора‎

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Жители Владивостока бьют тревогу из-за гор горючего мусора, скопившегося в одном из районов города. Жалобы и кадры с места скопления отходов появились в Telegram-канале «‎Город В | Владивосток», сообщает PRIMPRESS.

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