«‎О противопожарном режиме не слышали»: владивостокцы пожаловались на горы горючего мусора‎

Жители Владивостока бьют тревогу из-за гор горючего мусора, скопившегося в одном из районов города. Жалобы и кадры с места скопления отходов появились в Telegram-канале «Город В | Владивосток», сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии