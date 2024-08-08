Россиянам раскрыли основные признаки прослушки телефонов

Смартфоны и подключенные к интернету компьютеры прослушиваются на постоянной основе, сообщает «Прайм» со ссылкой на IT-эксперта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексея Ермакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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