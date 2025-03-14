Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом, сообщили в российской спецслужбе.
СВР и ЦРУ восстанавливают коммуникацию
Комментарии
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W
Walery
Да.., Бакатин при ельцине тоже контакты налаживал - сдал ЦРУ всю легальную и нелегальные разведки еще из Союза, а так же все секреты технической разведки. В итоге сегодня даже ВСУ и из СБУ на головы выше российских спецслужб. Про воздушные и космические разведки даже разговаривать не хочется.
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