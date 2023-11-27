Вчера 3,5K прочитали Второй тур всеобщих местных выборов в Молдавии оказался значительным поражением для правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), которая была ориентирована на прозападный, агрессивный американский внешнеполитический курс.
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