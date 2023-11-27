МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Ростова
    Не надо будить русского медведя. Вам ещё в прошлых веках говорили, что это ну очень плохо кончится. А вы ничего не за...Вакуумная бомба Р...
  • Олег Орлов
    Переговоры только в одном случае,... Жестко наказаны должны быть те, кто сорвал предыдущие... Потому что они оплачены...Военкор Стешин: Е...
  • Борис Прокофьев
    Неужели великой России нечем было прижать маленькую Голландию и заставить вернуть золото в Крым. Что за беззубость!Нидерланды воспол...

Политическая катастрофа: Фиаско прозападных сил в Молдавии

Политическая катастрофа: Фиаско прозападных сил в Молдавии

Вчера 3,5K прочитали Второй тур всеобщих местных выборов в Молдавии оказался значительным поражением для правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), которая была ориентирована на прозападный, агрессивный американский внешнеполитический курс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх