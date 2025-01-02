Российские разведчики дроном уничтожили спрятанный в лесу миномет ВСУ

В Харьковской области военнослужащие российской группировки войск "Север" с помощью беспилотника, управляемого с видом от первого лица (FPV-дрона), уничтожили миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе.
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