Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Удачи и счастья Джону в жизни!!!Видео: Мужчина ре...
  • Irin Muliphein
    Какая милая собаченька. Главное, что она сама не стала обедом для какой-нибудь Собаки Баскервиллей😁Видео: Собаку выт...
  • Сергей Дмитриев
    , а накрыше - аэрофонари, через которые самотёком выходит воздух , охлаждённый над водой.Дом на скале: чем...

Видео: Райский город посреди пустыни — новая столица Египта только для богатых

Видео: Райский город посреди пустыни — новая столица Египта только для богатых

Вы знали, что египтяне создают в пустынной местности город, который уже провозгласили новой административной столицей? Правительство решило построить крупный мегаполис в центре пустыни примерно в 35 км к востоку от Каира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх