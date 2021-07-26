БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Готовьтесь к худшему: к жизни без «небратьев»

Готовьтесь к худшему: к жизни без «небратьев»

Ростислав Ищенко Количество сторонников братства трёх народов стагнирует, а количество сторонников «небратства» растёт.

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Владимр Семкин
Нынешняя власть капиталистов не утруждает себя проблемами одного или трех народов, это янки империалисты работают на будущее, поэтому пока у власти в России будут воры капиталисты то будущего у трех народов не будет как его нет у многих народов которые приходили в восточную европу и исчезли или расстворились, пример скифы гунны, половцы и т.д.
Виктор Марченко
Пока в России народ не станет жить лучше, чем где бы то ни было, а к этому у нее есть все возможности кроме желания власти, ни кто к ней не потянется и ни кто не станет ей братьями, скорее наоборот, что сейчас и происходит.

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