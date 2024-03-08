Эхо Чернобыля: Некоторые животные в зоне не пострадали от радиации 

Перспективное открытие. Ученые нашли в Чернобыле животных, на которых не повлияла радиация. Мэтью Рокман, профессор биологии Нью-Йоркского университета, собрал импровизированную лабораторию в номере киевского отеля.
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