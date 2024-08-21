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Рябкин: «Разин вложил в меня мышление. То, что он был очень умным центральным, на меня повлияло»

Рябкин: «Разин вложил в меня мышление. То, что он был очень умным центральным, на меня повлияло»

Нападающий московского «Динамо» Иван Рябкин, который является один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, в беседе с автором Sport24 Дмитрием Ерыкаловым рассказал о работе со своим первым тренером Андреем Разиным.

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