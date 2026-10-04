Эксперт Зубков: нападения медведей на людей закончатся к декабрю

Владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков рассказал РИА Новости, что нападения медведей на людей прекратятся к декабрю.
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