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Алькарас перед защитой титула в Мадриде: «Не чувствую себя фаворитом, ничего такого»

В Мадриде он будет защищать титул. «Игра не особо изменилась. За этот период я пережил хорошие моменты и не очень хорошие моменты.

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