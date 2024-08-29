Директор ЦРУ об "аннексии Курской области": "Тайный список" целей ракетных залпов по территории России. Срочный визит Ермака в Белый дом

Директор ЦРУ рассказал о планах ВСУ в Курщине, а также высказался об "аннексии Курской области". Ермак и глава МО Украины Умеров отправились со срочным визитом в Белый дом – готов "тайный список" целей ракетных залпов по территории России.
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