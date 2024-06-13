☔️ В конце этой рабочей недели в Крыму ожидаются дожди 15 и 16 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра и град.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
☔️ В конце этой рабочей недели в Крыму ожидаются дожди 15 и 16 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра и град.