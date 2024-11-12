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Парламентская газета

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  • Evgenija Palette
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Кандидат в канцлеры ФРГ в случае победы пригрозил ультиматумом России

Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Stern, что в случае победы на выборах он готов выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов.

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