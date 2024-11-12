Кандидат в канцлеры ФРГ в случае победы пригрозил ультиматумом России

Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Stern, что в случае победы на выборах он готов выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов.