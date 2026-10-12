В Каневском районе 9 сирот получили квартиры после вмешательства прокуратуры

Девять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили благоустроенные квартиры в станице Каневской после того, как прокуратура объявила главе муниципалитета предостережение из-за медленного освоения 87 млн рублей субвенции.
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