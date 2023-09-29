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В Польше считают, что отношения с Зеленским портятся из-за Грмании

Германия пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому политические и экономические гарантии. Германия увидела опасность в отношениях Украины и Польши, поэтому в ее интересах ухудшить отношения двух стран, считают в МИД Польши.

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