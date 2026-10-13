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Аргументы и Факты

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Первый брифинг нового пресс-секретаря Трампа длился 14 минут

Первый брифинг нового пресс-секретаря Трампа длился 14 минут

Продолжительность первого брифинга нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарии составила 14 минут, многие журналисты не успели задать подготовленные вопросы.

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