Новая неделя ударов по Украине: порты, грузовые суда, АЗС и логистические центры Один массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием по.
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Новая неделя ударов по Украине: порты, грузовые суда, АЗС и логистические центры Один массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием по.
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