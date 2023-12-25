Стали известны фильмы, вошедшие шорт-лист премии «Золотой орел»

В шорт-лист премии Национальной академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» в категории «Лучший фильм» вошли картины «Вызов» Клима Шипенко, «Снегирь» Бориса Хлебникова и «Праведник» Сергея Урсуляка.
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