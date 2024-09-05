3 года без Жан-Поля Бельмондо: как великий актер воспитал несколько поколений

Его влияние на поколение наших отцов и отцов наших отцов невозможно переоценить. Бельмондо стал символом французского кино, олицетворяя дух свободы и бунта, который так резонировал с настроениями 60-х и 70-х годов.
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