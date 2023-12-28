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В Конгрессе США назвали израильского премьера Нетаньяху «маньяком-геноцидом»

В Конгрессе США назвали израильского премьера Нетаньяху «маньяком-геноцидом»

Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлайб в четверг, 28 декабря, назвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «маньяком-геноцидом» и пообещала «никогда не забыть» поддержку Америкой «войны против детей» Тель-Авива, – сообщает The Times of Israel.

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