В Конгрессе США назвали израильского премьера Нетаньяху «маньяком-геноцидом»

Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлайб в четверг, 28 декабря, назвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «маньяком-геноцидом» и пообещала «никогда не забыть» поддержку Америкой «войны против детей» Тель-Авива, – сообщает The Times of Israel.
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