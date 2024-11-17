Кадастровый инженер рассказала, какие гаражи попадают под амнистию в Крыму

Кадастровый инженер рассказала, какие гаражи попадают под амнистию в КрымуОформить гараж и землю под ним в собственность по гаражной амнистии могут только владельцы капитальных сооружений, построенных ранее 21 марта 2014 года, рассказала эксперт по недвижимости, кадастровый инженер Елена Васягина.
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