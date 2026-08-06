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Пушилин: шесть мирных жителей ДНР пострадали из-за атак БПЛА ВСУ

Пушилин: шесть мирных жителей ДНР пострадали из-за атак БПЛА ВСУ

Шесть мирных жителей ДНР пострадали из-за атак дронов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. «Шесть мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — написал Пушилин в канале на платформе MAX.

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