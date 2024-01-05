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За рулем

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Новый Toyota Land Cruiser 70 обошел сам себя по прямой

Новый Toyota Land Cruiser 70 обошел сам себя по прямой

В Австралии прошла увлекательная гонка, в которой новый Toyota Land Cruiser 70 с четырёхцилиндровым дизельным двигателем объемом 2,8 литра и «автоматом» смог обойти старую версию с дизельным мотором V8 объемом 4,5 литра и «механикой».

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