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В Госдуме предложили ввести за русофобию уголовную ответственность

Русофобию могут классифицировать как человеконенавистническую идеологию. Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила определить русофобию как человеконенавистническую идеологию и ввести за её проявление уголовную ответственность, передаёт РИА Новости.

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