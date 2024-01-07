Жизнь после «Электроника»: как сложилась судьба актеров знаменитого фильма Елена ГалицкаяВ 1979 году советский кинематограф поразил молодую публику своим новым произведением — «Приключения Электроника», экранизацией произведений Евгения Велтистова.
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