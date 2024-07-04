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Аргументы недели

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Байден заявил губернаторам-демократам, что после дебатов прошел медобследование

Байден заявил губернаторам-демократам, что после дебатов прошел медобследование

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе закрытой встречи, состоявшейся в Белом доме, заявил губернаторам от Демократической партии, что после дебатов с республиканцем Дональдом Трампом прошел медицинское обследование.

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